Vaud : Devant le Tribunal pour avoir trafiqué des compteurs kilométriques

Pour avoir vendu des véhicules d’occasion ayant manifestement roulé bien plus qu’indiqués par leur compteur, un Vaudois de la région de Nyon risque d’être sanctionné par la justice.

Un trentenaire habitant la Côte est accusé d’escroquerie et de faux dans les titres, dans deux affaires qui l’ont vu acheter et revendre des véhicules avec des kilométrages discutables et de substantielles plus-values. Devant le Tribunal de police de Nyon, le ministère public a requis 180 jours-amendes à 30 francs avec sursis durant deux ans et une amende de 1200 francs. Le verdict sera connu ces prochains jours.

En novembre 2019, le prévenu a revendu un «quatre roues» d’occasion pour 9000 francs, alors qu’il l’avait acheté 4000 francs. Problème: le véhicule avait déjà parcouru 222’000 km et non 122’000 km comme indiqué par le compteur. Il lui est également reproché d’avoir produit un carnet de services falsifié, utilisant le tampon d’un garage pour valider le kilométrage affiché. Le mécanicien impliqué a porté plainte, selon «La Côte». En avril 2020, le prévenu a acquis une moto pour 2000 francs. Il l’a revendue trois mois plus tard pour 3550 francs. Au passage, le compteur aurait également été trafiqué pour indiquer 12’000 km et non 34’000.