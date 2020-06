Saint-Gall

Devant les juges pour avoir poignardé et étouffé son amant

Un Néerlandais est accusé d’avoir brutalement tué son partenaire sexuel, en 2016 à Lichtensteig (SG). Le procès du quadragénaire, qui s’était enfui en Thaïlande juste après les faits, s’ouvre ce jeudi.

L’auteur présumé, un Néerlandais de 42 ans, et sa victime, un Suisse de 62 ans, avaient fait connaissance sur internet, plus précisément sur un site de rencontre pour homosexuels, bisexuels et personnes transsexuelles. Leur première rencontre a eu lieu en mars 2016, en Thaïlande. À cette époque, le sexagénaire vivait dans ce pays d’Asie du Sud-Est en compagnie d’un «ladyboy». La deuxième rencontre a eu lieu un mois plus tard, à Lichtensteig (SG), au domicile fixe du Suisse. Rapidement, le quadragénaire s’était installé dans le petit appartement de son amant. La nature de leur relation était purement sexuelle.