Suisse : Devant l’explosion des cas, le traçage atteint ses limites

Le président de l’association des médecins cantonaux, Rudolf Hauri, considère qu’on a de plus en plus de mal à retrouver le premier cas.

On a de plus en plus de mal à trouver et identifier le premier cas. Dix nouveaux cas avec seulement quatre contacts représentent 50 téléphones. Le travail augmente ainsi exponentiellement.