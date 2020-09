Affaire Navalny : Devant l’ONU, la Russie accuse Berlin de «provocation»

Le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas est intervenu devant l’Assemblée générale de l’ONU sur l’empoisonnement présumé de l’opposant russe Alexeï Navalny.

Militant de la lutte contre la corruption et critique féroce du Kremlin, Alexeï Navalny, 44 ans, qui a passé un mois dans un hôpital à Berlin, a été victime fin août selon trois laboratoires européens d’un empoisonnement à un agent neurotoxique, imputé par ses partisans et les Occidentaux aux autorités russes.

«Elucubrations publiques»

«Compte tenu de ce comportement de l’Allemagne et de ses alliés à l’UE et à l’Otan (...), il est impossible à avoir à faire avec l’Occident jusqu’à ce qu’il ne cesse d’utiliser des méthodes de provocation et de falsification et ne commence à se comporter de manière honnête et responsable», ajoute le communiqué.