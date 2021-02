Coronavirus : Le secteur de l’aviation ne voit pas le bout du tunnel

Le secteur aérien est dans un état critique à cause de la crise provoquée par le coronavirus. Le constructeur aéronautique européen Airbus a publié jeudi une perte nette de 1,1 milliard d’euros en 2020.

Pertes vertigineuses, menaces de faillites et de catastrophe sociale malgré l’aide publique: le transport aérien, dévasté par le Covid-19, ne voit pas le bout du tunnel et en sortira méconnaissable. Tour d’horizon et enjeux:

Dans quel état est le trafic aérien?

Effet des quarantaines et des fermetures de frontières, le trafic international a été plus touché (-75,6%) que les liaisons intérieures (-48,8%), selon l’Iata. Le nombre de passagers sur les vols intérieurs aux Etats-Unis, plus important marché au monde, baissait encore de 63% en décembre sur un an, de 43% en Inde, de 12% en Russie, de près de 8% en Chine.