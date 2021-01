Après les flammes et la destruction, retour à la vie. La paroisse du Sacré-Coeur, dont l’église près de la place Neuve avait été détruite par un incendie en juillet 2018 , a dévoilé son projet de rénovation. Il s’agit plutôt d’une métamorphose. Si l’enveloppe du bâtiment - classé - ne changera pas, l’intérieur devrait être transformé de fond en comble. Le lieu de culte, éclairé par un puits de lumière, aura son autel, son orgue et un olivier au centre de l’espace, tandis que les bancs se feront face. L’édifice abritera aussi un restaurant. «Il y en avait déjà un à la fin du 19e siècle, souffle Philippe Fleury, président de la paroisse. Cette église très peu fréquentée doit redevenir un lieu de passage où les visiteurs, quels qu’ils soient, pourront se rencontrer, pas seulement le dimanche, mais toute la semaine. Nous voulons tisser un lien entre vie religieuse et vie ordinaire.»

Dans ce but, une salle des fêtes équipée d’une cuisine est également prévue: la location sera ouverte à tous, membres de la paroisse ou pas. La crypte «si lugubre» devrait s’éclairer. Elle sera transformée en espace culturel pour des expositions ou des concerts. Le Sacré-Coeur abritera aussi les bureaux administratifs de l’Église catholique romaine, dont la septantaine d’employés est aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux de la Vieille-Ville. Enfin, l’édifice sera équipé de plusieurs salles de conférences, pour le personnel, les cours de catéchisme, mais aussi pour des privés. «Nous ne voulions pas reconstruire l’endroit à l’identique, appuie Philippe Fleury, mais créer un lieu plus vivant et plus convivial». La paroisse espère une ouverture à l’été 2023, au plus tôt.