Développement durable: Les pailles en papier sont mauvaises pour la planète et la santé

Aussi polluantes que leur cousine en plastique, dont l’usage est toujours autorisé en Suisse (voir encadré à la fin), et plus dangereuses pour la santé: la nocivité des pailles en papier et en bambou vient d’être mise en lumière par une équipe de chercheurs belges. Les résultats de l’étude, publiée le 24 août, dans la revue scientifique «Food Additives and Contaminants» révèlent la présence de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées), aussi appelés polluants éternels, dans la plupart des pailles analysées.

Papier et bambou à éviter

Présentées comme meilleures pour la planète et la santé, les pailles en bambou et en papier seraient donc à éviter. «On pense que les pailles en papier sont écoresponsables et que c’est mieux pour l’environnement mais en fait, c’est aussi polluant que les pailles en plastique et surtout, c’est plus polluant pour le corps humain», explique Pauline Boisacq, autrice principale de l’étude, dans une interview accordée à «France Inter» le 28 août. Selon la chercheuse, bien que la quantité de PFAS dans les pailles soit minime, c’est l’accumulation qui pose problème. «Ce sont des très petites doses et les concentrations en elles-mêmes ne sont pas dangereuses mais ils s’accumulent dans l’environnement et dans notre corps. À long terme, cela peut mener à des cancers et des dérèglements du système immunitaire.»