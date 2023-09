construction: Une banque veut bousiller une forêt pour faire un écoquartier

Plusieurs critères définissent un écoquartier. Parmi eux, le recours à des matériaux durables, une promotion de la mobilité douce, une gestion des déchets optimale, la création d’espaces verts et de lieux favorisant la mixité sociale et générationnelle.

Raser 2 hectares de forêt

La construction de cet écoquartier, qui abriterait 450 appartements (dont 20% de logements sociaux), une crèche, un restaurant, une ferme urbaine et des lieux de formation nécessiterait de raser 22’200 m² de forêt. À la place, des espaces verts et un plan d’eau central seraient aménagés sur 8000 m2. Une aberration pour bon nombre d’habitants du quartier et associations de défense de la nature. Ils rappellent que ce bois, situé sur une parcelle privée, héberge des arbres centenaires et des espèces protégées ou menacées, selon deux études réalisées en août 2022 par la ligue pour la protection des oiseaux d’Île-de-France et par l’association R.E.N.A.R.D. (Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy le District). «Raser une forêt pour construire des immeubles, c’est un projet digne d’un autre siècle», s’indigne l’élu socialiste Fériel Goulamhoussen, dans un article publié le 20 juillet dans le média dédié à l’écologie «Reporterre».