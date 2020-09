Coronavirus : Des progrès en Suisse face au Covid-19, selon Marcel Salathé

L’épidémiologiste Marcel Salathé estime que la gestion de la pandémie par les autorités est maintenant bonne, notamment le traçage des contacts.

Si le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes est conséquent, avec plus de 400 cas chaque jour, les chiffres sont stables, relève-t-il. La recherche des contacts est prise au sérieux dans tous les cantons, ajoute-t-il. Et «les cantons arrivent toujours mieux à suivre et à briser les chaînes d’infection».

SwissCovid fonctionne parfaitement

Marcel Salathé remarque dans la «NZZ am Sonntag», que l’application d’alerte SwissCovid fonctionne parfaitement depuis son lancement le 25 juin. Mais son efficacité pourrait être améliorée. «Plus ses utilisateurs seront nombreux, plus elle sera efficace», explique-t-il. Il appelle l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) à communiquer plus positivement sur SwissCovid afin de convaincre plus de personnes à installer l’application.