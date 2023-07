Près d’un tiers de la planète dépend de modes de cuisson nocifs pour la santé

Près d’un tiers de la population dans le monde recourt encore à des modes de cuisson délétères pour la santé et le développement, alertent mercredi, l’Agence internationale de l’énergie et la Banque africaine de développement, pour qui cette situation pourrait pourtant être résolue avec des moyens «relativement modestes».

Charbon, fumier ou déchets agricoles

Aujourd’hui encore, 2,3 milliards de personnes sont contraintes de cuire leurs aliments sur feu ouvert ou dans des fours rudimentaires alimentés par du charbon, du fumier ou des déchets agricoles, affectant leur santé, leurs conditions de vie et frappant particulièrement femmes et enfants. Les grands pays d’Asie – Chine, Inde, Indonésie – ont réalisé des progrès dans leur équipement, depuis les années 2010, mais la situation au contraire se détériore en Afrique subsaharienne.

Selon ce rapport, la pollution de l’air produite par ces émanations provoque chaque année 3,7 millions de morts, 3e cause de décès prématurés dans le monde et 2e en Afrique. La recherche de combustibles et la préparation des repas incombent en général aux femmes, qui selon cette étude y passent en moyenne cinq heures par jour, autant de temps qu’elles ne consacrent pas à l’école ou à un travail qui pourrait soutenir émancipation et revenus. Ces combustibles, en ne brûlant que partiellement, génèrent en outre du méthane, qui renforce le réchauffement climatique.