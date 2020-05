Hockey sur glace

Devenez champion du monde avec la Nati

Pour palier à l'annulation des Mondiaux 2020 en Suisse, l'IIHF organise un tournoi sur «NHL 20», ouvert à tous, avec les équipes nationales qualifiées.

Le championnat du monde de hockey sur glace 2020 aurait dû débuter vendredi en Suisse. Pour faire passer cette douloureuse piqûre de rappel, la fédération internationale (IIHF) a lancé un tournoi, ouvert à toutes et tous, sur le jeu «NHL 20» pour PS4 et Xbox One.