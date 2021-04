Tous aux fourneaux! - Devenez un as de la cuisine grâce à TikTok

Recettes, hack et astuces se multiplient sur le réseau social chinois au grand bonheur des passionnés et des plus novices d’entre nous. Florilège.

Ces derniers douze mois nos options de restauration étaient plutôt limitées. Alors, beaucoup, coincés à la maison, se sont transformés en as des fourneaux leur téléphone greffé à la main. Terminé, le vieux livre de recettes de grand-mère, tout se passe désormais sur les réseaux sociaux, où les plus grands chefs partagent avec les internautes leurs meilleurs plats et trucs et astuces.

Le plus trois étoiles

Découvert dans l’édition 2020 de Top Chef, Diego Alary est devenu une star de TikTok. jusqu’à en devenir le chef français le plus suivi avec son 1,6 million d’abonnés. «J’ai l’impression d’être un peu dans mon restaurant virtuel et je kiffe», déclamait le jeune homme de 23 ans après avoir dépassé le million. Sur TikTok, il régale ses abonnés avec des recettes et astuces. Exemple? Savez-vous faire un riz cantonais sans riz?

La plus végane

«Quand j’étais petite, je détestais être en cuisine au grand désespoir de ma mère et de ma grand-mère. Je leur disais: je n’ai pas besoin de savoir cuisiner, quand je serai grande, j’aurai un chef privé… Aujourd’hui, c’est moi le chef!» À 41 ans, Tabithat Brown, la cheffe la plus groovy de TikTok, rassemble tous les jours plus de 4,8 millions de personnes devant leur écran de smartphone pour leur apprendre à cuisiner végane. Des recettes gourmandes et qui s’adresse à tout le monde. Démonstration.

Le plus alcoolisé

Avec Émile Coddens, 23 ans, devenez un parfait œnologue. Ce jeune français de 23 ans, descendant de plusieurs générations de vignerons vulgarise et démocratise comme personne l’art du vin. Depuis le mois de septembre 2020, Émile Coddens nous apprend «comme un pro» à bien tourner son verre, à refroidir sa bouteille en moins de cinq minutes, à lire une étiquette correctement ou à connaître les étapes de fabrication d’un vin en rien de temps. Et, bonus, il vous donnera aussi tous les conseils nécessaires pour y associer la bonne nourriture. Bluffant.

Le plus marrant

En 2020, Matt Broussard a été nommé le chef le drôle à regarder sur TikTok par Forbes. Une belle récompense pour cet américain de 28 originaire de Seattle qui avait perdu son emploi l’année dernière à cause de la pandémie. Sur le réseau social, le chef américain rend la cuisine hypnotisant et couper une gousse d’ail devient un art.

Le plus sucré