Pour Carmen Kassovitz, devenir actrice était une évidence

Pas facile de se faire un prénom quand on s’appelle Kassovitz. Pourtant, Carmen est bien partie pour réussir ce défi. La Française de 20 ans, dont le père est Mathieu, héros du «Bureau des légendes», et la mère l’actrice et professeure de théâtre Julie Mauduech, tient l’un des rôles principaux de «Tempête». Dans ce film en salle dès le 21 décembre 2022, elle incarne Zoé, une jeune fille devenue paraplégique qui poursuit son rêve de devenir jockey.

Comment vous êtes-vous préparée pour ce rôle? Avez-vous rencontré des personnes paraplégiques?

J’ai beaucoup discuté avec le monsieur qui a conçu le fauteuil du film. Il est venu dans les bureaux de la production. Il m’a raconté son histoire et m’a montré comment les jambes se plaçaient naturellement. Ensuite, ça a été un travail personnel. J’ai fait livrer mon fauteuil chez moi un mois avant le début du tournage et j’ai essayé de vivre avec. Je suis descendue dans la rue pour me confronter au regard des autres, pour essayer de toucher le handicap du doigt.

Qu’avez-vous ressenti?

Quand on peut marcher, l’invalidité nous paraît tellement loin, tellement abstraite, que quand on essaie de se mettre à la place des personnes invalides, on se rend compte à quel point toutes les missions du quotidien sont difficiles à surmonter. J’ai ressenti énormément de vulnérabilité. Les gens qui sont en fauteuil sont des héros du quotidien. Rien n’est adapté pour eux.

Avez-vous lu «Tempête au haras», le livre dont le film est une adaptation?

Non. Je suis une mauvaise élève, mais pendant la promo, j’ai rencontré l’auteur, on a sympathisé et il m’a donné le livre. Il faut que je le lise. Je n’en ai pas eu le temps avant le tournage pour être honnête, mais peut-être que si je l’avais lu, ça m’aurait influencée. Là, je suis arrivée avec une page blanche et l’esprit très ouvert.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer la comédie?

Ouh là. J’ai toujours aimé la scène. Ma mère est professeure de théâtre. Toute ma vie, j’ai fait du théâtre avec elle, c’est elle qui m’a donné cette passion du jeu. Ce qui me plaît en tant que comédienne, c’est de travailler dans le milieu artistique et de pouvoir participer à des projets qui procurent des émotions, qui provoquent une sensation d’investissement, de passion. C’est de pouvoir incarner des personnages différents, de pouvoir changer de peau quand on m’en donne l’opportunité. C’est magnifique de pouvoir s’évader un peu de soi.

Devenir actrice était naturel?

Je ne sais pas, mais on peut dire que c’était un peu comme une évidence. Toute ma famille, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, est dans le cinéma depuis des générations. J’ai été attirée par ça très jeune.

Avez-vous déjà songé à prendre un pseudonyme pour ne pas être associée à votre père?