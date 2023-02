Suisse : Devenir maman, c’est perdre en moyenne 60% de son salaire

Une étude montre que la maternité a des conséquences importantes sur la carrière des femmes en Suisse. Financer les frais de crèche ne servirait à rien tant que les mentalités ne changent pas.

Image d’illustration. Pixabay

Dès qu’une femme devient maman, elle perd une partie de son salaire de façon durable. Une étude récente relayée dimanche dans la «NZZ am Sonntag» montre qu’en Suisse, les mères gagnent en moyenne 60% de moins qu’avant leur maternité, parfois jusqu’à dix ans après avoir accouché de leur premier enfant. Ceci alors que la situation financière des pères ne change presque pas dans le même contexte.

Explication: les mamans réduisent leur temps de travail à l’arrivée de leur premier enfant et plus tard, si elles veulent poursuivre leur carrière, elles trouvent plus difficilement des postes à la hauteur de leurs compétences. Ce phénomène est bien connu et est appelé dans le jargon des chercheurs «child penality». En Suisse, cette «pénalité» que subissent indirectement les parents – en particulier les femmes – est l’une des plus élevées d’Europe.

Plus équilibré au Danemark

Cette baisse substantielle et durable du salaire moyen lié à la maternité met non seulement des bâtons dans les roues de l’égalité entre hommes et femmes, mais peut aussi provoquer une baisse de la natalité en général. En Suisse, la politique s’est saisie du dossier. L’idée est de financer jusqu’à 20% des coûts de crèche des parents. Le Conseil national doit en débattre dès le mois de mars alors que le gouvernement a déjà émis un avis défavorable.

En Suisse, seuls 13% des pères travaillent à temps partiel contre 78% des mères. Dans les pays scandinaves, ce rapport est beaucoup plus équilibré. Les hommes travaillant à temps partiel sont 40%. Et au Danemark, par exemple, la «pénalité» de salaire pour les mamans se situe entre 20% et 30%.

Une question de mentalité Les chercheurs ont analysé des données en Autriche, qui subventionne une partie des coûts des crèches, ainsi que dans certaines communes de Suisse qui en font de même. Résultat des courses: financer la prise en charge des enfants ne permet pas de changer la donne significativement. Les femmes n’arrivent pas à augmenter leur temps de travail malgré ces aides. L’un des auteurs de l’étude pense que la cause est à chercher du côté de la «mentalité traditionnelle et conservatrice qui continue de dominer en ce qui concerne la répartition des rôles des parents» en Suisse. Une affirmation confirmée par les chiffres d’une autre étude: dans la majorité des communes à tendance conservatrice, la «child penality» est de 70%, alors que dans les localités plus progressistes, elle descend à 50%.