Marché du logement : Devenir propriétaire est toujours plus compliqué

Alors que les logements locatifs se font de plus en plus rares en Suisse, la demande de propriété explose. Résultat: les prix augmentent et beaucoup de familles renoncent à leurs projets.

Les logements en propriété sont toujours moins accessibles en Suisse. Pixabay

Les propriétaires sont toujours moins nombreux en Suisse. «Les logements en propriété demeurent rares et les prix continuent de grimper», explique l’Office fédéral du logement dans un rapport publié ce vendredi. Une situation expliquée en partie par la faible activité de construction en 2020.

D’ailleurs, depuis 2007, la demande pour des maisons individuelles a baissé pour se diriger vers l’achat d’appartements. Ce sont principalement les personnes seules, les couples sans enfants et les personnes âgées qui peuvent devenir propriétaires.

La fortune est en effet devenue un élément plus important que le revenu dans l’acquisition d’un bien immobilier. Ainsi, les familles sans épargne importante «ne trouvent pas de maisons individuelles abordables sur le marché et voient le rêve d'une telle acquisition s'éloigner de plus en plus», écrit l’OFL dans son rapport.

Pénurie de logements locatifs

L’offre de logements locatifs a quant à elle diminué en 2020. La pénurie touche surtout les régions de Zurich et de Zoug, l’Arc lémanique et l’agglomération bernoise. Une situation «préoccupante», selon l’OFL, malgré le fait que «le marché du logement locatif reste équilibré sur l’ensemble de la Suisse».

Le Covid pousse les Suisses vers de plus grands espaces Après une année de crise sanitaire, la croissance du nombre de ménages suisses a été plus faible qu’elle ne l’avait été depuis des années. Cette évolution n’a cependant pas entrainé de détente sur le marché, constate l’Office fédéral du logement (OFL). Il remarque toutefois un changement important dans les préférences des habitants : avec la pandémie de coronavirus, de plus en plus de personnes ont cherché un logement plus grand, voire un deuxième lieu de vie.