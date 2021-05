IMMOBILIER - Devenir propriétaire foncier en Valais séduit toujours davantage

S’offrir une résidence dans le val de Bagnes (ici la station de Verbier), voilà qui semble séduire de plus en plus. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche/A

L’envie d’acheter un bien immobilier en V a lais a pris l’ascense u r depuis l’apparition du Covid-19 en mars 2020. C ’est la principale constatation qui ressort de l’indicateur immobilier de printemps de la Banque C antonale du Valais et de l’Association des propriétaires CIV, publié ce mardi.

Si cette demande accrue touche tout le canton, le v al de Bagnes, le v al d’Hérens, la v allée de Conches et la région de Viège , avec la présence de la Lonza , cristallisent une bonne partie des recherches. Ce regain d’attrait a des répercussions directe s s ur les indices des prix de transaction, tant pour l es résidences principales (+ 6% pour les PPE, + 4% pour les villas et chalets individuels) que pour les logements secondaires (+ 2% pour les PPE , + 4,4% pour les villas et chalets).

Entre rêve et réalité…

« Pendant le semi-confinement, les conditions de logement ont pris une importance inédite, ce qui a poussé de nombreux ménages à chercher un lieu de vie plus adapté à leurs besoins » , précise une étude. Celle-ci démontre que l’augmentation des recherches en ligne a atteint 23% en Valais , contre 6% au niveau suisse .

La hausse du chômage et les baisses de revenus engendrées par la crise devraient toutefois limiter les possibilités d’accès à la propriété. Entre rêve et réalité. Reste à savoir aussi si l e niveau du télétravail et l’envie de plus de nature perdureront ces prochains mois.