Une nouvelle fonction intéressante a fait son apparition avec les versions bêta de la mise à jour 14.5 du système mobile iOS et 7.4 de watchOS. Elle va permettre aux possesseurs d’une Apple Watch de déverrouiller un iPhone avec son système de reconnaissance faciale Face ID, même lorsqu’ils portent un masque de protection anti-Covid. Cette opération est aujourd’hui impossible, le smartphone exigeant automatiquement le code de déverrouillage lorsqu’il détecte que l’utilisateur porte un masque (depuis iOS 13.5).

En pratique, à partir de la prochaine mise à jour et dans ces mêmes conditions, le système va procéder à un scan partiel du visage avec Face ID et s’appuyer sur la montre connectée pour authentifier l’identité de l’utilisateur. L’Apple Watch doit se trouver à proximité et déverrouillée, avec un code activé. L’Apple Watch vibre, affiche un message confirmant le déverrouillage, ainsi qu’un bouton permettant, le cas échéant, de verrouiller à nouveau l’iPhone.