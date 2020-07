il y a 9min

E-sport

Deviens le futur héros des gamers suisses!

La quatrième saison de la Swisscom Hero League est ouverte à tous. Et pour la première fois, les vainqueurs sur «CS:GO» auront la possibilité de se qualifier pour des compétitions internationales!

Les Romands de Red Instinct ont remporté les deux premiers titres sur CS:GO. DR

«De zéro à héros.» Le slogan de la Swisscom Hero League est plus que jamais approprié. En lançant sa quatrième saison, avec des qualifications ouvertes à tous dès le 8 août sur Clash Royale, League of Legends et Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), la compétition va innover pour permettre aux vainqueurs de CS:GO de tenter leur chance à l’international. Pour la première fois, des gamers suisses pourront donc rêver de titiller les meilleures formations lors de l’ESL One de Cologne ou de l’IEM de Katowice, les deux principales compétitions en Europe sur le célèbre jeu de tir.

Introduit dans la Swisscom Hero League au détriment du jeu de cartes Hearthstone, CS:GO a immédiatement rencontré un large succès. Lors des deux premières saisons, les Romands ont été mis à l’honneur, avec un doublé réussi par l’équipe Red Instinct. La possibilité de disputer des événements internationaux d’envergure devrait encore plus galvaniser cette équipe et de multiples autres compétiteurs! Car les qualifications pour la Swisscom Hero League sont ouvertes à toutes et tous et il est déjà possible de s’y inscrire sur: swisscom.ch/hero.

Une équipe suisse de CS:GO aura donc la chance de se mesurer aux meilleures teams internationales. «Il y a deux mégaévénements incontournables pour les fans et les joueurs pro de CS:GO: l’ESL ONE de Cologne, organisée par notre partenaire, et l’Intel Extreme Masters (IEM) à Katowice. Jusqu’à présent, les équipes suisses avaient peu d’espoir de se qualifier. Mais les choses bougent avec la nouvelle saison de la Swisscom Hero League. Notre «champion national» pourra participer aux qualifications pour les deux tournois», se réjouit Nadine Jaberg, chef de projet e-sport chez Swisscom.

«Notre ambition est d’être une plateforme pour les amateurs de gaming et un tremplin pour les e-sportifs. Nous voulons promouvoir l’e-sport en Suisse, car le pays en a besoin», explique Nadine Jaberg. «L’e-sport se développe au niveau international. En Suisse aussi, mais un peu plus lentement que prévu. Mais nous pensons que l’e-sport va devenir un sport grand public à long terme.»

Le planning des compétitions sur «CR», «CS:GO» et «LoL».

Les qualifications pour les compétitions de CS:GO et de Clash Royale (CR) de la Swisscom Hero League débuteront le 8 août. Celles pour League of Legends (LoL) commenceront le 12 septembre. Les huit meilleurs joueurs seront sélectionnés pour CR et les huit meilleures équipes pour CS:GO et LoL. Au total, un cash prize de 18’000 francs est mis en jeu pour l’ensemble des compétitions. Les Grand Finals auront lieu durant la HeroFest 2020, à Berne, les 10 et 11 octobre. En raison des circonstances, l’événement sera en partie virtuel, avec des activités et des contenus accessibles en ligne durant neuf jours au total.

Fortnite et FIFA

En plus de ces trois compétitions, des tournois ponctuels seront organisés durant l’automne sur Fortnite et FIFA. «Nous avons lancé les Swisscom Gaming Cups ces dernières semaines, avec ESL et mYinsanity: l’une sur Fortnite et l’autre sur FIFA. L’enthousiasme et la participation ont été énormes! C’est vraiment fantastique. Rien que pour Fortnite, nous avons accueilli 4500 participants, et 21’500 fans ont suivi les live streams. Nous allons certainement organiser d’autres Cups de ce type à l’avenir», conclut Nadine Jaberg.