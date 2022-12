NBA: Devin Booker et les Suns clouent le bec des Pelicans

Basketball : Devin Booker et les Suns clouent le bec des Pelicans

12’000 points en carrière

Inédite la performance stratosphérique de l’arrière de Phoenix? A peine, puisqu’il avait déjà inscrit plus de 50 points (51) contre Chicago fin novembre. Pour sa huitième saison en NBA, le natif du Michigan devient ainsi à 26 ans le sixième plus jeune joueur de la ligue à atteindre les 12’000 points.

Ja Morant expulsé

Memphis était alors déjà distancé (61-40) et n’est pas parvenu à redresser la barre malgré les six paniers à trois points de Dillon Brooks (32 pts au total). Du côté d’ «OKC», privé de Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, Lu Dort et Isaiah Joe ont inscrit respectivement 24 et 23 points, permettant au Thunder de stopper une série de cinq défaites.