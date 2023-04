Exclusif: Devinez combien coûte cette moto d’une grande rareté

Saviez-vous qu'il y a plus de 660 millions de motos dans le monde, dont un tiers en Inde? Il s'agit avant tout de deux-roues classiques. Mais il y a aussi des spécimens rares que l'on voit rarement dans la nature.

1. La Neander Turbo Diesel

Le nombre d’exemplaires de ce modèle de moto est estimé à une soixantaine. Même le fabricant ignore aujourd’hui le nombre exact produit. Neander Motors

Certes, la Neander 1400 Turbo Diesel n'est pas la seule moto diesel au monde, mais elle est et reste unique. On ignore même aujourd'hui le nombre exact d'exemplaires construits. Même l'entreprise, qui fabrique d'ailleurs aujourd'hui des moteurs hors-bord, ne le sait pas. On suppose toutefois qu'il n'y en a pas eu plus de 60, ce qui rend la Neander si unique. Alors que son prix initial était censé se situer aux alentours de 80’000 francs, elle a finalement été commercialisée en Europe pour environ 135'000 francs. Actuellement, aucun exemplaire n'est proposé à la vente dans le monde, ce qui en fait une pièce encore plus unique.

2. La Crocker Big Tank

En 2019, ce modèle de moto a été vendu aux enchères pour la somme incroyable de 660’000 francs. Mecum Auctions

Cette moto classique a été fabriquée entre 1936 et 1942 par la Crocker Motorcycle Company de Los Angeles. Moins de 100 exemplaires sont sortis d’usine. Pour l'époque, ce deux-roues était considéré comme particulièrement puissant avec son moteur Hemi de 61 cm³ développant 60 ch et impressionnait par sa vitesse de pointe de 100 miles/heure (160 km/h). En 2019, un exemplaire de la Crocker Big Tank est partie aux enchères à Las Vegas pour l'équivalent de plus de 660’000 francs.

3. La Brough Superior SS100

Une vieille légende: la Brough Superior SS100 a été produite pour la première fois il y a presque 100 ans. Bonhams

La Brough Superior SS100 était produite en Grande-Bretagne entre 1924 et 1940 et bien que près de 3000 exemplaires aient été fabriqués, seuls quelques-uns ont survécu jusqu'à nos jours. Selon l'année de fabrication, la moto était équipée de différents moteurs. La Brough SS100 de 1929, vendue aux enchères Bonhams à Las Vegas en 2011 pour près de 580’000 francs, était équipée d'un moteur V-Twin qui permettait à la moto d'atteindre une vitesse de pointe de 130 miles/heure (200 km/h).

4. La Vincent Black Shadow

La Vincent Black Shadow, fabriquée par Vincent HDR, est limitée à près de 1700 exemplaires. Mecum Auctions

Une autre Britannique à figurer sur la liste est la Vincent Black Shadow, fabriquée par Vincent HDR entre 1948 et 1955 et limitée à près de 1700 exemplaires. De nombreuses versions différentes ont été produites, mais la version Black Lightning non restaurée dans son état d'origine est phénoménale. Son prix l’était d’ailleurs tout autant. Un amateur a déboursé près de 900’000 francs pour cette belle pièce lors d'une vente aux enchères en 2018 à Las Vegas.

5. La Münch Mammut 2000

Sur les 250 exemplaires de la Münch Mammut 2000 initialement prévus, seuls 15 ont été effectivement construits. Classic Trader

Il s'agit de l'une des motos les plus rares de cette liste. Elle a été fabriquée en Allemagne entre 1999 et 2001, et sur les 250 exemplaires prévus, seuls 15 ont été effectivement construits. Le prix de vente était d'un peu moins de 80’000 francs, mais dépassait de loin les coûts de fabrication. La bête à turbocompresseur développait une puissance de 260 ch et un couple de près de 380 Nm. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme l'une des motos les plus puissantes jamais construites.

6. La Honda RC166

Malheureusement, il n'existe pas de données précises sur le nombre d'exemplaires de la Honda RC166 construits. Honda

La Honda RC166 est une légende de la course et a dominé en 1966 la catégorie des 250 cm³ comme aucune autre moto - notamment grâce à son rugissant six cylindres à 24 soupapes qui montait jusqu'à 18'000 tr/min. Malheureusement, il n'existe pas de données précises sur le nombre d'exemplaires construits ou vendus. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu’ils se comptent sur les doigts d’une main et que leur valeur est estimée à environ 1,5 million de francs. Même les copies de Honda RC166 coûtent déjà plus de 10'000 francs.

7. La Superbike Ecosse ES1

La Superbike Ecosse ES1 ne pèse que 120 kilos et peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 400 km/h. Eker Design

La moto la plus chère de cette liste est l'Ecosse S1 V4 de 200 ch. Seuls dix exemplaires de ce monstre en fibre de carbone ont été produits. Elle ne pèse que 120 kilos et atteint une vitesse de pointe de plus de 400 km/h grâce à son aérodynamisme hors du commun. Un exemplaire de l’ES1 s'est négocié pour pas moins de 3,5 millions de francs.