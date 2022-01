recycler ses vêtements – Devinez comment Kate a économisé 57'000 francs en 2021

La duchesse de Cambridge a économisé près de la moitié de son budget de vêtements en 2021. Ses tenues et bijoux ont coûté 47’595 livres sterling (58’715 francs) d’après le «Daily Mail», contre 93 ’ 914 livres (115’800 francs) en 2020 et 103 ’ 075 (127’180 francs) e n 2019 . L’économie est donc de 57’000 francs par rapport à l’an dernier et de plus de 68’000 francs par rapport à l’année précédente.