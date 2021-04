Événement - Devinez qui se cache derrière le Selfie Hotel de Lausanne

Une piscine remplie de boules, un satellite d’où on admire la Terre, un supermarché aux couleurs acidulées… On se croit sur un plateau de cinéma. Il y a bien des caméras et des appareils photo au Selfie Hotel, mais les scènes immortalisées ne seront pas projetées sur grand écran. Elles alimenteront les réseaux sociaux. Ce pop-up original, sorte de foire aux vanités qui ouvrira ses portes jeudi 29 avril (jusqu’au 31 juillet), est constitué de 25 chambres qui sont autant d’univers où la clientèle est invitée à se (faire) prendre en photo.