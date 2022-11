Fonctionnaires sous la loupe: Dévoiler la sphère intime au nom de la sécurité de l’information

Dans quels cas les collaborateurs et collaboratrices de l’Administration fédérale représentent-ils un danger? La Confédération s’efforce en effet de garantir que seul le personnel loyal et intègre ait accès à des données sensibles.

Chaque année, environ 70’000 fonctionnaires doivent ainsi passer un test de personnalité effectué par un service spécialisé du Département fédéral de la défense (DDPS). Les compétences de la cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices de ce service spécialisé doivent désormais être élargies, révèle le «Tages-Anzeiger».

Nouvelle ordonnance

Sur la base d’une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral, qui est en consultation jusqu’à ce vendredi, les contrôleurs et contrôleuses du DDPS devront dorénavant aussi faire la lumière sur la sexualité des employés de la Confédération et des militaires. La sphère intime doit notamment être sondée lorsque les personnes doivent travailler avec des données et des papiers classifiés.