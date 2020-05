Lausanne

Devoirs accompagnés: employés licenciés et réengagés à moindre taux

Sans bruit, la Ville a envoyé un courrier de licenciement à 150 accompagnants et responsables des devoirs scolaires, tout en leur proposant un nouveau contrat rogné de dix minutes par jour.

Le municipal des écoles, David Payot (POP), affirme que l’impact sur les salaires sera limité et des formes de compensation seront proposées à ceux qui le souhaitent, notamment par d’autres activités d’accueil par exemple pendant les vacances. Toujours est-il que la Ville de Lausanne a licencié à compter du 31 août 150 accompagnants et responsables des devoirs scolaires, en leur donnant toutefois la possibilité d’être réengagés avec un temps de travail rogné de dix minutes par jour. En effet, dès la rentrée, les devoirs accompagnés se termineront à 17h20 au lieu de 17h30, explique « 24 heures », car dans les faits les élèves terminent souvent un quart d’heure avant la fin de cette période.

Si les courriers de licenciement ont été adressés aux intéressés le 20 mai, la démarche est restée inaperçue jusqu’à vendredi, lorsque le PLR s’en est offusqué. Et le municipal David Payot de reconnaître un manque de communication, mais soulignant que c’est à cause de la pandémie qu’une séance d’information n’avait pas été organisée. L’élu ajoute qu’il n’y avait pas d’autre manière de procéder et, de plus, cela a été l’occasion de faire bénéficier de contrats de droit public à une quarantaine de collaborateurs qui jusqu’à présent étaient soumis au droit privé