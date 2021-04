Hockey sur glace - Devos: «Quand on m’a dit qu’on pouvait monter, j’ai pleuré»

Les Ajoulots se sont imposés 5-4 après prolongation contre Kloten mercredi et sont promus dans l’élite. freshfocus

Tous les regards étaient portés sur eux pendant cette finale. Annoncés à Kloten en cas de promotion des Aviateurs en National League, Philip-Michaël Devos et Jonathan Hazen ont longuement démenti les rumeurs entourant un possible départ. Ils ont caché cette vérité qui en était finalement bien une.

Durant dix jours, cette finale de play-off de Swiss League a été nourrie de discours trompeurs, de dissimulations, mais aussi d’une attente – le comité directeur ajoulot accepterait-il la promotion en cas de succès? - devenue insoutenable pour les deux étoiles québécoises du HCA. Retour sur une journée de mercredi riche en rebondissements.

Mercredi matin: montera, montera pas en cas de victoire? Le comité directeur de Porrentruy se mure dans le silence. Il avouera en soirée que les dernières heures avant l’acte VI se sont avérées décisives. Que mardi, les voyants n’étaient toujours pas au vert.

Une drôle de soirée

18h30: «Watson» annonce que Devos et Hazen ont bel et bien lié une entente avec Kloten en cas de promotion de ce dernier. Leur agent l’a confirmé. Une première incertitude est levée.

19h: Denis Vaucher, directeur de la National League et de la Swiss League, annonce au micro de «MySports» qu’il y aura bien un promu au terme de la finale.

20h20: Patrick Vernier, membre du comité directeur croisé dans les couloirs de la Raiffeisen Arena, nous confirme durant la première pause qu’Ajoie acceptera la montée s’il l’emporte. Il donnera l’info aux autres médias lors de la deuxième pause. Une deuxième incertitude est levée.

22h42: Mathias Joggi inscrit le 5-4 après 72 minutes de jeu et envoie le HCA dans l’élite du hockey suisse pour la troisième fois de son histoire. Les Ajoulots sont sacrés et ils sont promus. Une troisième incertitude est levée.

23h03: ému aux larmes, la médaille de champion autour du cou, Philip-Michäel Devos peut enfin se décharger de tout ce poids qui pèse sur sa conscience depuis dix jours. « PMD » évoluera bien en National League avec Ajoie la saison prochaine. La dernière incertitude est levée.

– Philip-Michaël Devos, après le titre en 2016, la Coupe de Suisse en 2020, vous voici donc sacré pour la troisième fois avec le HC Ajoie. Et qui plus est promu en National League!

Ce que l’on vit là est encore plus spécial, parce que je ne le pensais pas possible. Lors de la finale du 2 février 2020, on avait eu le temps de préparer cet événement, ça faisait un mois qu’on avait disputé la demi-finale. Là, ça fait un bout de temps que l’on vit dans l’incertitude. On joue, on gagne et on ne sait pas. Je vais me rappeler longtemps le meeting que j’ai eu avec Gary (Sheehan) et Vincent (Léchenne) ce matin.

– Vincent Léchenne (l’entraîneur-assistant) vient justement de nous confier que c’est à 18h, lors de l’arrivée à la patinoire, que vous joueurs avez appris la décision du comité. Est-ce dire que vous avez été prévenu plus tôt?

Vincent m’a appelé, il devait être 12h30. «Phil, si on gagne, on monte.» Je vais me rappeler de ses mots pour le restant de mes jours.

– Vincent Léchenne nous a également révélé que cette annonce avant le match avait fait couler quelques larmes chez certains joueurs.

C’est moi qu’il visait! Avec tout ce qui s’est passé autour de ces rumeurs, de notre possible départ… Vous savez, aucune équipe ne m’a donné l’opportunité de jouer plus haut, Kloten l’a fait. Je ne voulais pas partir. Non, je ne voulais pas… (son discours s’interrompt, ses yeux se remplissent de larmes) Quand le Pat (le président Patrick Hauert) est venu dans le vestiaire pour nous dire que l’on avait l’opportunité de monter, de faire d’une pierre deux coups, j’ai tout déchargé. Je n’y croyais pas. Cela m’a donné tellement d’énergie, de la pression aussi, mais je n’avais pas peur d’en avoir. D’apprendre aujourd’hui que l’on pouvait monter, c’était la cerise sur le Sundae.

– On imagine volontiers le poids énorme qui devait peser sur vos épaules lors de cette finale.

Avant le début de la finale, on s’est parlé avec « Jo ». On voulait jouer en National League, c’est clair, mais on était aussi parfaitement conscient que l’on devait tout à ce club, à cette région. On s’est alors dit: Kloten nous veut, c’est parfait, mais il doit nous mériter. On ne restera pas dans les estrades lors de cette finale, on ne la jouera pas à moitié.

– Découvrir la National League avec les Aviateurs, cela aurait donc été un déchirement pour vous?

Ce n’est pas tant de la découvrir à Kloten qui aurait été un déchirement, mais de quitter l’Ajoie. En six ans passés ici, j’ai tout connu. J’ai saigné, sué, pleuré et crié avec ce club. De gagner comme ça, avec ces gars-là, c’est incroyable.

– Qu’avez-vous ressenti au moment où Mathias Joggi inscrit le cinquième en prolongation?

Ce n’est pas possible. Non, ce n’est pas possible, on s’en va en National League. Si le comité ne veut pas renforcer l’effectif, s’il ne veut signer aucun joueur, honnêtement, je n’en ai rien à foutre ! On ira avec nos armes: le cœur et les tripes. Et on verra ce que ça donne.

– L’an passé, pour soulever la Coupe de Suisse, vous avez dû écarter de votre chemin quatre formations de National League. Dès cet automne, cela deviendra votre quotidien. Prenez-vous déjà conscience de la difficile mission qui vous attend?

On est conscients de tout cela, que c’est du très lourd qui nous attend la saison prochaine. Mais ça vaut le coup! On ne finira pas premiers, je vous l’annonce en primeur, mais on ira avec le cœur, comme Rapperswil actuellement en play-off.