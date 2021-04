Etats-Unis : D’ex-conseillers de Trump lancent un cabinet juridique pour contrer Biden

Mark Meadows et Stephen Miller ont créé la Fondation America First, afin de «défendre la société contre les actions illégales de la gauche». Une annonce saluée par l’ancien président américain.

Fondation America First

Le milliardaire a salué l’initiative de son ancien conseiller Stephen Miller, qui a joué un rôle central dans la définition de sa politique migratoire, et de son ex-chef de cabinet, Mark Meadows.

«La gauche radicale attaque sans cesse en justice. Les conservateurs et les partisans du mouvement America First ont besoin de faire de même, et de renvoyer l’ascenseur», a-t-il écrit dans un communiqué, en remerciant les deux hommes de «remplir ce vide».