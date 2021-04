Niger : D’ex-membres de Boko Haram achèvent leur déradicalisation

Trente-huit anciens membres du groupe jihadiste Boko Haram ont achevé jeudi dans le sud-est du Niger un programme de déradicalisation et de formation professionnelle.

Les autorités nigérianes ont annoncé que trente-huit ex-membres du groupe Boko Haram avaient complété un programme de déradicalisation et de formation professionnelle. Une cérémonie officielle marquant la fin de cette formation s’est déroulée à Goudoumaria, une localité qui abrite un Centre des repentis depuis 2017.

«Nous sommes là pour vous assister, pour vous permettre la réinsertion afin que vous puissiez retrouver votre place au sein des communautés et que tout cela (l’épisode Boko Haram) relève du passé», a déclaré à la radio Issa Lémine, gouverneur de Diffa, grande ville du sud-est du Niger, qui s’adressait au groupe de repentis, tous des Nigériens.

Ces repentis en fin de formation ont reçu chacun des outils pour monter leurs propres ateliers en mécanique, plomberie, menuiserie, couture ou soudure. En plus de la formation professionnelle, ils ont reçu une «formation religieuse» sur «la pratique de l’islam modéré», a indiqué l’élu.

Pour prouver qu’ils ne «verseront plus dans la violence», les repentis ont collectivement prêté serment sur le Coran, a-t-il expliqué.

Amnistie pour les repentis

Le mouvement de reddition a débuté fin décembre 2016 et, au total, plus de 240 ex-éléments de Boko Haram, dont des femmes et des enfants, sont hébergés à Goudoumaria après s’être rendus aux autorités.