Série : «Dexter» de retour en 2021

Michael C. Hall reprendra son rôle de tueur en série pour dix épisodes pour une diffusion prévue à l’automne 2021.

«Nous voulions faire revenir ce personnage unique que si nous trouvions une idée vraiment digne de la brillante série originale. Je suis heureux d’annoncer que Clyde Phillips (ndlr: showrunner de «Dexter») et Michael C. Hall l’ont trouvée et nous avons hâte de tourner et de montrer le résultat au monde», a déclaré Gary Levine, coprésident du divertissement de Showtime.