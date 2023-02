Série : «Dexter: New Blood», c’est terminé

Michael C. Hall dans le rôle de Dexter

La nouvelle annoncée par TVLine est pour le moins surprenante. Selon le site américain, «Dexter: New Blood» ne connaîtra pas de deuxième saison. Showtime a pris cette décision alors que les dix épisodes de la suite de «Dexter» avaient été un carton, devenant la série la plus regardée de l’histoire de la chaîne. L’étonnement est d’autant plus grand que les scénaristes avaient déjà commencé à écrire la saison 2, qui devait être centrée sur Harrison, le fils de Dexter.