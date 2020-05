Tué lors d’une intervention de police

«D’habitude, il ne se passe jamais rien ici à Adelboden»

Un homme a été abattu lors d’une opération de police, jeudi soir dans la paisible station de l’Oberland bernois. Les résidents sont sous le choc.

Une intervention policière s’est terminée par la mort d’un homme , jeudi soir à Adelboden. Les forces de l’ordre avaient été appelées en raison du «comportement suspect» d'un individu, a priori armé, dans un immeuble et des propos suicidaires qu’il tenait. Lorsque les agents sont entrés dans la pièce dans laquelle était retranché le forcené, une «situation présentant un danger imminent» a contraint un policier à utiliser son arme de service. L’homme est décédé sur place malgré l'intervention d'un médecin urgentiste.

Un individu discret et peu loquace

Une habitante du village qui promenait son chien affirme avoir appris l’affaire dans les médias. «Naturellement j’ai été choquée, avoue-t-elle. Mis à part un accident de scooter, il ne se passe jamais rien ici à Adelboden». Même son de cloche du côté du propriétaire d’une résidence secondaire, surpris «qu’une telle chose puisse se produire dans un village sûr et tranquille».

«J'ai vu la police s'approcher par le balcon et plus tard un drone tourner au-dessus de la maison», raconte un homme vivant non loin de là. Il ne connaissait pas la victime, qui avait emménagé depuis quelques semaines seulement. Une information confirmée par une autre habitante, qui avoue avoir entendu le coup de feu. «Ce genre de choses vous touche profondément», confie-elle, même si elle ne connaissait pas la victime personnellement. «C'était quelqu’un de très discret qui ne voulait pas parler aux gens.»