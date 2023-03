Hockey sur glace: DiDomenico à FR Gottéron, c’est officiel

Le HC FR Gottéron annonce qu’il s’est mis d’accord avec l’attaquant Chris DiDomenico (34 ans) sur une entente pour les deux prochaines années, à compter de la saison 2023/2024.



Le Canadien au sang chaud n'a pas besoin d'être présenté sur les bords de la Sarine: DiDomenico, qui a marqué 50 points en 45 matches pour le CP Berne lors de la saison en cours, a déjà évolué pour FR Gottéron en 2020/2021 et 2021/2022, récoltant 117 points en 111 matches.



«Je suis très heureux que Dido revienne chez nous. Sa passion, son engagement, sa combativité et, bien sûr, son talent avaient fait de lui un élément important de notre équipe au cours des dernières saisons et continueront à le faire! Chris a eu la possibilité et la liberté de choisir lui-même son futur club. Il va sans dire que nous nous sommes immédiatement intéressés à lui. Welcome back Dido!», a fait savoir le directeur sportif et head coach des Dragons, Christian Dubé.