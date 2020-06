Cinéma

Diablerets: le Festival du film alpin aura bel et bien lieu

Le coronavirus n’aura pas raison du festival vaudois du cinéma cet été. Plus de 50 films sont à l’affiche du FIFAD qui se tiendra au mois d’août.

Les organisateurs du FIFAD entendent respecter scrupuleusement les normes édictées par le Conseil fédéral et le canton de Vaud.

Le Festival international du film alpin des Diablerets (FIFAD) aura bel et bien lieu cet été, du 8 au 15 août 2020. Plus de 50 films seront à l'affiche de la manifestation qui respectera scrupuleusement les normes édictées récemment par le Conseil fédéral et le canton de Vaud.