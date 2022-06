Jeux vidéo : «Diablo Immortal» privé de sortie dans deux pays d’Europe

La législation sur les loot boxes empêche Activision Blizzard de lancer en Belgique et aux Pays-Bas son attendu jeu de rôle massivement multijoueur.

Mauvaise nouvelle pour les amateurs belges et néerlandais de la licence «Diablo» d’Activision Blizzard. Par la voix du responsable de la communication d’Activision Blizzard Benelux, l’éditeur a confirmé que son jeu très attendu «Diablo Immortal» ne pourrait pas sortir en Belgique et aux Pays-Bas le 2 juin en raison des «conditions d’exploitation actuelles dans ces pays». L’entreprise fait référence à la législation concernant les loot boxes qui considère ce système de butins aléatoires payants comme des jeux de hasard et d’argent dans le jeu vidéo (depuis 2018 en Belgique et 2019 aux Pays-Bas). Il ne sera ainsi pas possible de se procurer les versions PC ou mobile du fameux jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG).