Jeu vidéo: «Diablo Immortal» trop irrévérencieux pour Pékin

Les années passent et on ne plaisante toujours pas avec Winnie l’Ourson en Chine.

Mais NetEase s’est peut-être laissé aller à la pique de trop sur Weibo, le Twitter chinois, en offensant son tout puissant président Xi Jinping. Selon le Financial Times , on pouvait lire sur le message incriminé: «Pourquoi l’ours n’a-t-il pas démissionné». Gagnant rapidement en popularité, le compte officiel Weibo de «Diablo Immortal» a été interdit de toute publication. Les discussions liées ont également été supprimées du service.

Un précédent

Succès international

Deux semaines après sa sortie internationale le 2 juin hors Asie, la version mobile «Diablo Immortal» connaît néanmoins le succès avec plus de 8,5 millions de téléchargements et des revenus de 24,3 millions de dollars pour les développeurs, selon les données compilées par AppMagic. Pour rappel, le jeu soutenu par NetEase et Activision Blizzard (propriété de Microsoft) est interdit en Belgique et aux Pays-Bas en raison des loot boxes (coffres à surprises).