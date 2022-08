Tchad : «Dialogue national» : élection houleuse des membres du présidium

Le «dialogue national» commencé le 20 août pour élire les membres de l’instance en charge de diriger la coopération entre la junte au pouvoir et les oppositions civile et armée se déroule dans une ambiance houleuse.

L’élection au Tchad des membres du présidium, l’instance en charge de diriger les travaux du «dialogue national inclusif et souverain» (DNIS) entre l’opposition civile et armée et la junte, s’est déroulée dans une ambiance houleuse, a constaté dimanche un journaliste de l’AFP.

Le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby Itno, avait donné le 20 août à N’Djamena le coup d’envoi de ce dialogue, boycotté par certains groupes armés et de membres de la société civile. Il doit déboucher sur des élections «libres et démocratiques» et le transfert du pouvoir aux civils. Plus de 500 personnes, sur les 1400 délégués du dialogue, s’étaient portées candidates pour intégrer le présidium, composé de 21 membres. Ils ont été désignés par les membres du comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI).