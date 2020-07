France

Dialogue social: Castex passe aux travaux pratiques

Le nouveau Premier ministre doit recevoir vendredi syndicats et patronat. Au menu des discussions: l’emploi et des sujets comme les retraites.

Après avoir clamé sa foi dans le «dialogue social» lors de sa déclaration de politique générale, Jean Castex passe à la pratique. Il reçoit vendredi syndicats et patronat pour fixer «un calendrier de discussions» sur l’emploi et d’autres sujets comme les retraites.

Lors de cette «conférence du dialogue social», qui succède à des rencontres bilatérales la semaine dernière, le Premier ministre compte parvenir à «une méthode et un calendrier de discussions et de concertations sur l’ensemble des sujets qui sont sur la table pour les semaines et les mois à venir». Au menu, le plan de relance, mais aussi l’emploi, les retraites, la dépendance, la santé au travail…