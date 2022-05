Festival de Cannes : Diam’s se livre dans «Salam»: «Ma vie n’avait plus aucun sens»

L’ex-chanteuse de hip hop livre sa vérité dans un documentaire présenté jeudi à Cannes. Mais elle n’était pas présente physiquement sur la Croisette.

«On t’aime!»

La quadragénaire se présente voilée et couverte des pieds à la tête, visage apparent. Le film est scindé en deux parties: le mal-être du temps du show-biz et l’après.

Pleurs en coulisses

Diam’s et des proches racontent d’abord les souffrances. On prend connaissance d’une première tentative de suicide à 14 ans, prolongement d’une peur irrationnelle de la mort de sa mère, pourtant toujours bien portante et qui s’exprime dans le documentaire. Le rap et le succès n’arrangent rien. «À force de courir dans tous les sens, ma vie n’en avait plus aucun», assène-t-elle.