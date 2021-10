toujours stylee – Diane Keaton, 75 ans, icône mode de la génération Z

L'actrice de 75 ans apparaît dans le dernier clip de Justin Bieber, «Ghost», sorti le 8 octobre. Elle était déjà devenue une des coqueluches de la génération Z en postant ses looks soignés et originaux sur son compte Instagram. En travaillant avec le chanteur canadien de 27 ans, elle confirme ce statut.

Ses propres vêtements

Dans une interview accordée à «Vogue», elle confie avoir choisi et apporté ses propres vêtements et chapeaux sur le tournage: «Ces tenues sont représentatives de mon style, parce que ce sont les miennes.» Le manteau qu'elle porte dans la vidéo est par ailleurs le préféré de sa garde-robe, révèle-t-elle.

Tenues indémodables

Depuis les années 1970 et la révolution sexuelle, Diane Keaton est connue pour ses tenues intemporelles, au look masculin-féminin. L'actrice affectionne les costumes, les vestes cintrées et les tons neutres comme le noir, le kaki, le gris et le beige, qu'elle associe à des accessoires bien choisis: de larges ceintures, des cravates et des chapeaux.