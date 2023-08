Diane Leyre soutenue par Iris Mittenaere pour Miss Univers

Alors qu’elle avait renoncé à se présenter à la dernière édition, Diane Leyre, miss France 2022 , va représenter son pays au 72e concours de Miss Univers qui se déroulera le 18 novembre 2023, au Salvador. La Parisienne de 26 ans a prévu de s’y préparer tout l’été. Et pour ce faire, elle pourra compter sur un soutien de poids: Iris Mittenaere, la Miss Univers 2016 . «Elle m’a proposé son aide. On va passer une journée ensemble à la rentrée où elle va me coacher. C’est super important. Je suis demandeuse et preneuse de tout conseil. Iris a prouvé à tout le monde que c’était possible», a confié Diane, dans une interview au « Parisien ».

«La motivation, l’envie et le sacrifice ouvrent des portes. Je veux vraiment partir en ayant le plus d’atouts pour gagner», a-t-elle ajouté. Elle combine donc les sessions de sports, travaille son anglais et son espagnol «même si je suis trilingue» et a confié sa direction artistique à Arnaud Sol Dourdin, le coiffeur et maquilleur attitré du concours Miss France. «Il m’apprend à me maquiller seule et à marcher sur le catwalk en cassant ma hanche qui ne bouge pas assez», a expliqué la Française.