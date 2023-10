Diavolezza: Regard sur un avenir sans glaciers

De nos jours, visiter un glacier s’apparente à une expérience émotionnelle ambivalente. D’une part, il y a une sorte d’émerveillement d’enfant: l’admiration pour ce lieu qui nous fait nous sentir tout petit, le respect inévitablement suscité par les masses de glace. D’autre part surgissent de nombreuses questions: le glacier de Morteratsch n’était-il pas plus grand lors de notre dernière visite, il y a sept ou huit ans? Que font ici tous ces canons à neige? Est-ce que nous devrons un jour parler à nos petits-enfants de la beauté et du gigantisme des glaciers comme s’il s’agissait d’animaux disparus?

Comment écrire sur les glaciers et leur disparition sans tomber dans le pathos? Peut-être avec des faits. Depuis le début du siècle dernier, le glacier de Morteratsch, en Engadine (GR), a reculé de deux kilomètres. Si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme, l’Engadine sera quasiment dépourvue de glace d’ici la fin du siècle. Et ce n’est de loin pas seulement un problème esthétique. Le «Glacier Experience Trail» permet de voir au plus près quels sont exactement les défis et les difficultés liés à la disparition des glaciers.