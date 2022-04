Hockey sur glace: Diaz ne portera plus le maillot de la Suisse

On ne reverra certainement plus Raphael Diaz (à dr.) avec le chandail de l’équipe de Suisse sur le dos.

Raphael Diaz ne sera plus convoqué en équipe de Suisse. Du moins tant que Patrick Fischer en sera le sélectionneur. «Le coach m’a annoncé dimanche par téléphone que je ne faisais plus partie de l’équipe nationale car il souhaitait rajeunir le groupe», a expliqué le défenseur de Fribourg-Gottéron aux «Freiburger Nachrichten» mardi après-midi.

Patrick Fischer étant sous contrat jusqu’en 2024 avec la Fédération, on ne reverra certainement plus Raphael Diaz (36 ans) sous le maillot national. Celui-ci a pris part à quatre Jeux olympiques et huit Championnats du monde durant sa carrière. Il a été des aventures de 2013 et de 2018, ponctuées par des médailles d’argent aux Mondiaux de Stockholm et de Copenhague.

«Même si c’est difficile, il y a des décisions dans la vie qu’il faut accepter. Mon temps en tant que joueur de l’équipe nationale suisse a pris fin de manière surprenante. Depuis 2008, j’ai pu représenter la Suisse – en tant que capitaine depuis 2017. Je l’ai fait avec passion, fierté et honneur. Les nombreuses rencontres et expériences intéressantes m’ont rendu plus fort et les bons moments et succès resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez accordée pendant cette longue période en tant que joueur de l’équipe nationale suisse de hockey sur glace. Pour l’avenir, je souhaite à notre équipe beaucoup de succès et tout le meilleur.»