Pénurie de personnel : D’ici à quinze ans, la Suisse pourrait manquer de 40’000 infirmières

Le tableau brossé dans une étude signée par le cabinet de conseils PwC est sombre pour l’avenir du secteur de la santé en Suisse. Selon ses prévisions, relayées par la «NZZ am Sonntag», 40’000 infirmières et infirmiers devraient manquer en Suisse dans le secteur des soins en 2040 et 5500 postes de médecins ne trouveront pas preneur.