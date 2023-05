Toute personne sur terre doit pouvoir être alertée d’un danger

Les inondations, comme ici en Italie ce mois de mai 2023, font partie des catastrophes les plus coûteuses, mais pas des plus meurtrières, selon le rapport de l’OMM. AFP

Entre 2020 et 2021, 22’608 personnes sont mortes dans le monde dans des catastrophes liées à la météo. C’est un chiffre en baisse, mais qui pourrait être encore bien plus bas, selon le Congrès météorologique mondial, qui a été ouvert lundi à Genève par le président de la Confédération Alain Berset. Le nombre de morts pourrait baisser si les systèmes d’alertes étaient meilleurs. Et c’est là l’un des objectifs de ce congrès.

«Disposer de services météorologiques et hydrologiques nationaux forts est malheureusement loin d’être une évidence dans de nombreux pays. La Suisse entend contribuer à combler ces lacunes et faire progresser l’initiative Alertes précoces pour tous», a dit Alain Berset. L’objectif poursuivi par l’ONU est que d’ici à la fin 2027, chaque habitant de notre planète puisse être alerté en cas d’imminence de danger.

Nombre de morts en décrue

«Il s’agit d’une mesure d’adaptation au climat éprouvée et efficace, qui permet de sauver des vies et dont le retour sur investissement est au moins décuplé», écrit l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Mais à l’heure actuelle, «seule la moitié des pays disposent de systèmes d’alerte précoce», les pays insulaires et africains en étant les moins dotés.

À noter que si le nombre de morts ne cesse de se réduire, le chiffre des dégâts économiques liés aux catastrophes, lui, explose. L’immense majorité des coûts est liée aux tempêtes et aux inondations, et dans une moindre mesure les sécheresses et les feux de forêt. Du côté des décès, une forte évolution est constatée. Pendant la décennie des années huitante, sur les plus de 650’000 morts recensés, la majorité était décédée à cause d’une sécheresse. De 2010 à 2019, par contre, sur les 180’000 morts recensés, la majorité avait succombé aux températures extrêmes et aux inondations.