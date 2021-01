Darius Rochebin sur LCI : «D’ici fin janvier, une décision sera prise»

Ce lundi sur France Inter, le patron de l’info du groupe TF1 a déclaré qu’«une décision sera prise» dans les prochains jours quant à un éventuel retour du journaliste suisse à l’antenne.

Darius Rochebin, Paris, septembre 2020. AFP

Arrivé en août 2020 sur la chaîne de télévision française LCI pour présenter une émission d’information à son nom, l’ex-présentateur phare de la RTS Darius Rochebin s’était mis en retrait à la suite de la publication, le 31 octobre, d’un article du Temps («La RTS, Darius Rochebin et la loi du silence»), lequel faisait état de faits de harcèlement, de «comportements déplacés» et d’abus de pouvoir au sein du groupe de radio-télévision suisse.

En décembre, le présentateur avait porté plainte contre le quotidien romand pour diffamation – un communiqué daté du 9 novembre de ses avocats ayant auparavant affirmé que «Darius Rochebin est victime d’une série d’allégations, d’insinuations et d’amalgames, qui le présentent sous un jour qui ne correspond aucunement à la réalité» et souligné qu’«aucune plainte n’a jamais été émise contre Darius Rochebin en 25 ans d’activité à la RTS et à la TSR» et que le journaliste «ne saurait accepté de voir son honneur ainsi mis en cause».

«Aucune procédure judiciaire»

Darius Rochebin reviendra-t-il à l’antenne sur LCI en 2021? Ce lundi matin, dans l’émission «L’instant M» sur France Inter, Thierry Thuillier, le patron de l’information du groupe TF1, a déclaré: «C’est en discussion (…) On avait besoin de temps, on a pris ce temps-là, Darius Rochebin en avait besoin pour sa famille et pour commencer à préparer sa défense (…) D’ici fin janvier, une décision sera prise.»

«Si demain on décide que Darius ne reviendra plus jamais à l’antenne, ça veut dire qu’il suffit d’un article de presse avec des accusations anonymes contre n’importe quel collaborateur ou n’importe quelle collaboratrice, de n’importe quel média, y compris sur Radio France, pour qu’une entreprise décide de dire: «On vous retire et vous ne revenez pas», a précisé Thierry Thuillier. Et d’insister sur le fait que, pour le moment, aucune plainte n’a été déposée contre le journaliste et qu'il n'y a «aucune procédure judiciaire».

Depuis le retrait de l’antenne de Darius Rochebin, c’est Elizabeth Martichoux qui occupe sa tranche horaire.