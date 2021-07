coronavirus Genève : D’ici quinze jours, 55% des Genevois seront immunisés

Les spécialistes jugent que la proportion d’habitants vaccinés n’est pas suffisante pour empêcher une quatrième vague.

Plus besoin de rendez-vous

Afin d’encourager la population non protégée à recourir à la vaccination, celle-ci deviendra possible sans rendez-vous dès le 10 juillet, à la pharmacie du centre commercial de la Praille. Les personnes intéressées devront se munir d’une pièce d’identité et de leur carte d’assurance. Par ailleurs, depuis cette semaine, les jeunes de 12 à 15 ans peuvent se faire vacciner au Centre médical universitaire-HUG, au Centre médical d’Onex et à m3 Sanitrade.