Les gays pourront donner leur sang comme les autres en Suisse

Quatre mois d’attente après un rapport sexuel avec un nouveau partenaire avant de pouvoir donner son sang et ce, que le rapport ait été homo ou hétérosexuel: c’est la nouvelle règle qui va entrer en vigueur en Suisse d’ici environ trois mois. Mardi, Swissmedic a approuvé la demande qui lui avait été soumise par Transfusion CRS Suisse, qui gère le don au niveau national, et qui avait fait suite à un long procédé législatif et à des consultations .

Du sang «indésirable»

«Nos années de travail ont porté leurs fruits! Désormais, c'est le comportement sexuel individuel à risque qui détermine si une personne peut donner son sang ou non. Les critères de don de sang se basent enfin sur des critères scientifiques, et non plus idéologiques», a réagi l’association Pink Cross. Pour l’association, il ne faut toutefois pas s’attendre à une ruée vers les centres de don du sang. «Pendant des années, notre sang était indésirable. Cela prendra du temps pour renouer la confiance, et il faudra d’abord mener une offensive de charme. Mais je suis très heureux que nous puissions enfin aider et sauver des vies», dit Roman Heggli, secrétaire général de Pink Cross dans un communiqué.