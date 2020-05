Actualisé 24.05.2020 à 07:38

Reprise en Allemagne

Dickenmann «très heureuse de retrouver les terrains»

La Lucernoise Lara Dickenmann s’est livré à RMC Sport sur la reprise de la Bundesliga féminine.

de Sport-Center

Bundesliga féminine La joueuse suisse Lara Dickenmann se réjouit de reprendre la compétition. KEYSTONE

Après la reprise de la Bundesliga masculine, le championnat féminin allemand va aussi retrouver la compétition, ce sera à partir du 29 mai prochain. Pour le grand plaisir des fans et des joueuses, comme en témoigne Lara Dickenmann sur le site internet de «RMC Sport»: «Je suis très heureuse de retrouver les terrains et de pouvoir continuer le championnat. C’est un peu comme une trêve hivernale parce qu’on a repris l’entrainement assez vite. On était lancé sur une bonne dynamique, et j’espère qu’on va la retrouver, on a plein de choses à gagner et à faire encore cette saison», décrit la joueuse suisse de Wolfsburg.

Conditions strictes

Si des entraînements en petits groupes avaient déjà débuté mi-avril, ce n’est que récemment que les entraînements collectifs «normaux» ont repris leurs droits dans tous les clubs. «Je me sens très privilégiée, déjà on avait beaucoup de chance avec les entraînements en petit groupe (5 à 7 joueuses). On a eu un protocole de la Fédération, et des consignes. Au départ, on a eu des réunions où on était assise à deux mètres l’une de l’autre, c’était un peu particulier, mais sinon c’est vraiment bien organisé. J’ai parlé aux filles à Lyon, en Espagne, en Angleterre, la situation est beaucoup plus compliquée», poursuit Lara Dickenmann.

«On a moins de moments de vie avec l’équipe, cela manque un peu mais on s’adapte» Lara Dickenmann

Côté tests, tout est en place aussi. Après un premier effectué avant le premier entrainement collectif, les équipes sont désormais testées deux fois par semaine. Un protocole qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la saison. A Wolfsburg comme ailleurs sans doute, distances et port du masque sont stricts. Il n’y a que sur le terrain d’entrainement que les joueuses sont autorisées à enlever celui-ci. Le temps dans les vestiaires est compté, les distances et les douches réglementées. «On a moins de moments de vie avec l’équipe, cela manque un peu mais on s’adapte», confie Dickenmann.

Confinement d’avant-match