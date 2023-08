Dictature argentine: L’Italie autorise l’extradition d’un prêtre

Franco Reverberi, prêtre argentin d’origine italienne de 85 ans, «est accusé, en concours avec d’autres (des militaires, ndlr), d’avoir enlevé des opposants politiques pour les transférer dans des endroits secrets, où ils ont été torturés et l’un d’eux est mort», a déclaré Me Salerni. Il est «accusé de concours dans le meurtre en Argentine d’un jeune qui s’appelait José Beron et avait 22 ans à l’époque du coup d’Etat des militaires et de concours avec les militaires de San Rafael, dans une série de tortures», a précisé Me Salerni. San Rafael est une petite ville dans le centre de l’Argentine et Franco Reverberi en était l’aumônier militaire. Interpol avait également émis un mandat d’arrêt contre le prêtre, recherché par l’Argentine, depuis 2012.