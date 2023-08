Dictature Pinochet: Le Chili part à la recherche des disparus de la dictature

Pendant des décennies, ces recherches ont presque exclusivement été du ressort des familles, et seules 307 dépouilles ont été retrouvées. Le sort de 1162 autres reste inconnu. «La justice a trop tardé», a déclaré le président Boric, en lançant le Plan national pour la recherche de la vérité et de la justice, première initiative officielle de ce type.

«La seule façon de construire un avenir plus libre et plus respectueux de la vie et de la dignité humaine est de connaître toute la vérité», a-t-il ajouté lors d’une cérémonie organisée à l’extérieur du palais présidentiel, à laquelle les forces d’opposition de droite n’ont pas assisté. Financé par l’État, ce plan vise à reconstituer la trajectoire des victimes après leur détention et leur disparition. La plupart des disparus étaient des ouvriers et des paysans âgés en moyenne d’une trentaine d’années.