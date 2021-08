Romance : Diddy aurait craqué pour une sulfureuse rappeuse

Le rappeur américain roucoulerait depuis peu avec Yung Mami, connue pour ne sortir qu’avec des hommes richissimes…

En jetant son dévolu sur l’Américaine de 27 ans, le rappeur de 51 ans sait-il à quel genre de femme il a affaire? L’aimera-t-elle d’un amour sincère? «Sean est connu pour sortir avec des femmes jeunes et belles. Et le mantra des City Girls est de ne sortir qu’avec des hommes très riches, sinon c’est une perte de temps», raconte une source à Page Six. À la tête d’une immense fortune estimée à 740 millions de dollars, le prolifique producteur américain a donc tout pour plaire à la chanteuse. «Caresha a son propre argent, mais elle veut quelqu’un qui la fasse rêver et qui mène le même train de vie fastueux auquel elle s’est maintenant habituée. Alors, un boss comme Diddy, c’est juste parfait pour elle», ajoute l’informateur.